Che assurdità la Supercoppa di nuovo in Arabia

Insomma, il caso che ha fatto discutere lo scorso anno sotto Natale - prese di posizione e comunicati sdegnati - si riproporrà esattamente allo stesso modo tra cinque mesi. E anche tra cinque mesi, vedrete, ci saranno le stesse prese di posizione, gli stessi comunicati sdegnati, qualcuno ne approfitterà per guadagnarsi un briciolo di visibilità a spese del calcio, e la risposta sarà in fotocopia: ormai non si può fare nulla, la macchina organizzativa si è messa in moto, ne riparleremo magari il prossimo anno. Insomma, un copione già visto, per un appuntamento che, al di là delle considerazioni di cui ripetutamente si parla, verrà nuovamente vietato ai tifosi da stadio italiano. Ancora una volta gli appassionati di Juve e Lazio, che hanno accompagnato le loro squadre nelle cavalcate vincenti in campionato e in Coppa Italia, non potranno godersi l’atto finale dal vivo. Invece di far disputare la partita a Torino, all’Olimpico, o comunque in Italia, dove magari il pubblico italiano si sarebbe potuto godere una bella serata estiva, dovranno accontentarsi della Tv, con un fuso orario che magari imporrà un orario impossibile. Con la conseguenza, anche dal punto di vista della regolarità del campionato, di dover rinviare qualche partita delle squadre interessate e di quelle impegnate contro di loro a cavallo di dicembre e gennaio. Già, perché quest’anno è stata tra l’altro abolita la lunga pausa di gennaio, ci sarà un solo stop per il 29 dicembre (stop naturalmente garantito anche ai giocatori di Juventus e Lazio) e dunque sarà praticamente obbligato il rinvio di qualche partita di campionato. In pieno contrasto con la direttiva ormai in voga da anni, di giocare anche in condizioni meteo impossibili. Insomma, non ci si ferma magari per un diluvio o una nevicata, ma si può fare per andare a incassare qualche milione di euro in più dall’altra parte del mondo.