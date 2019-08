Supercoppa Europea, Frappart: "Ho già diretto in Ligue 1, non temo errori"

TORINO - "Abbiamo provato, per prime a noi stesse, che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare, siamo pronte". Così Stephanie Frappart, il primo arbitro donna a dirigere una finale Uefa maschile, alla vigilia della Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea. "La mia vita è cambiata e ora sono più popolare nel mondo. Ho già debuttato in Ligue 1, - ha evidenziato - quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle: mi sono allenata anche per questo".