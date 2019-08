Argentina, i convocati: c'è Dybala, assente Higuain

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha diramato la lista dei 27 convocati per le partite amichevoli contro Cile e Messico, in programma rispettivamente il 6 e il 10 settembre. Ci sono cinque "italiani". Spicca il nome di Paulo Dybala, confermato nell'attacco dell'Albiceleste dopo un precampionato sopra le righe. Sorte inversa per Higuain, fatto fuori come Icardi, ormai lontano dall'orbita della Nazionale. Dell'Inter presente invece Lautaro Martinez, della Lazio Joaquin Correa, dell'Udinese Rodrigo De Paul e German Pezzella per la Fiorentina. Non ci sarà il capitano Messi a causa della squalifica di tre mesi inflittagli dalla Conmebol per la condotta tenuta in Coppa America.

