Lippi: "Sarri non abituato a rosa così numerosa. Nessun dubbio su De Ligt"

TORINO - "Non si aspettava di trovare a inizio campionato una rosa così numerosa da gestire. Credo ci sia una fiducia e stima reciproca". Lo ha detto l'ex tecnico di Inter e Juventus Marcello Lippi parlando dell'inserimento di Maurizio Sarri nel mondo bianconero. "Cambiare modo di giocare e ragionare vuol dire cambiar modo di allenarsi e metodologia di lavoro, non è una cosa che avviene schioccando le dita. Ci vuole tempo - ha aggiunto ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai - Bisogna che tutti i giocatori entrino in condizione, e poi ci sono anche gli altri. La Fiorentina mi hanno detto che ha fatto un'ottima partita". Parlando di Antonio Conte, il ct della Cina ha evidenziato che "è un trascinatore, lo era già in campo, lui concepisce una squadra in cui ci sia unità di intenti e voglia di mettersi a disposizione l'uno dell'altro - ha proseguito a proposito del tecnico dell'Inter - Ecco quello che riesce a dare Conte alle sue squadre. E' tutto molto presto per giudicare, anche se non per le punzecchiature e le polemiche tra Inter e Juventus". Poi, su De Ligt: "Se non si fosse fatto male Chiellini lui si sarebbe inserito molto tranquillamente, ma non c'è alcun dubbio sul valore del giocatore. Non sta succedendo niente, la Juve aveva fatto un programma di inserimento normale. Alla Juve non hanno mai fatto ingressi trionfali neanche i grandissimi campioni che si chiamavano Platini o Zidane, anche se sei bravo a inserirsi in meccanismi così rodati si fa fatica".