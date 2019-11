Diretta Lazio-Cluj ore 21: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - La Lazio cerca di riaccendere l'Europa League con tutte le seconde linee. Simone Inzaghi è a un passo dall'eliminazione (deve vincere entrambe le partite rimaste e sperare che il Celtic batta in trasferta il Cluj nell'ultimo match). Per questo, all'Olimpico contro i romeni, schiererà una formazione senza i suoi calciatori migliori: rimarranno a riposo in vista della prossima di campionato con l'Udinese. Tra i tanti rimarranno fuori dal blocco dei titolari Immobile, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic.

Segui la diretta di Lazio-Cluj sul nostro sito

Lazio-Cluj in tv, dove vederla

Lazio-Cluj si disputa allo Stadio Olimpico (fischio d'inizio alle ore 21), il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e sarà disponibile in streaming tramite l'app di Sky Go. La partita sarà disponibile anche in chiaro su TV8.