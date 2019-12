Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo in finale. Anche Pjanic tra gli ospiti

TORINO - Il palco di Globe Soccer continua a riempirsi di stelle in attesa di incoronare il numero 1 dell'anno solare che chiude il primo ventennio del nuovo millennio: gli awards del football hanno portato negli Emirati i grandi del calcio mondiale e anche stavolta il prossimo sovrano sarà accompagnato da fuoriclasse alla sua altezza o in grado di cercare di imitarlo. Il portoghese Joao Felix, dell'Atletico Madrid, tra i nominati di quest'anno come Best Revelation Player, già affermato e in costante ascesa dopo essere stato protagonista del mercato in estate, conferma la sua presenza all'11ma edizione degli Awards, insieme con due straordinari campioni quali Ryan Giggs e Miralem Pjanic, testimoni di due epoche di successi indimenticabili. L'edizione del 2019, organizzata in partnership con il Dubai Sports Council avrà luogo il prossimo 29 Dicembre nella splendida cornice del Madinat Jumeirah di Dubai, in una serata che vedrà sfilare sul palco di Globe Soccer le maggiori stelle del calcio internazionale. Direttamente dagli Emirati giunge anche l'annuncio dei quattro finalisti che dovranno contendersi il titolo di Best Men's Player of the Year - Cristiano Ronaldo della Juventus, Lionel Messi del Barcellona, Virgil van Dijk e Mohamed Salah del Liverpool - tre dei quali si sono già contesi quest'anno anche il Pallone d'Oro e il Fifa The Best, entrambi vinti poi dal numero 10 blaugrana.

Parata di stelle a Dubai

A unirsi agli ospiti durante la serata sarà anche la stella del calcio femminile Lucy Bronze, che nel 2019 ha condotto il Lione alla vittoria della Champions League femminile e tra le candidate al Best Women's Player of the Year. Hanno confermato la propria partecipazione anche l'ex giocatore del Manchester United Mikael Silvestre, Sara Gama della Juventus, Amandine Henry dell'Olympique Lione, l'arbitro francese Stephanie Frappart, Romelu Lukaku dell'Inter, il ct della Francia Didier Deschamps, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, Fabio Capello e Pierluigi Collina. Anche Abderazak Hamdallah, attaccante del club Saudita Al-Nassr e una serie di altri giocatori, allenatori e manager internazionali saranno parte della lista stellata di ospiti che alla fine di questo mese presenzieranno al Madinat Jumeirah di Dubai.