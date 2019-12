Matic: "Ancelotti all'Everton? Non so, ma è tra i migliori al mondo. Conte farà grandi cose"

TORINO - Dopo l'esonero dal Napoli, per Carlo Ancelotti si parla di un possibile approdo all'Everton. Sulla notizia di mercato è intervenuto anche Nemanja Matic, centrocampista serbo del Manchester United che con il tecnico di Reggiolo ha lavorato quando vestiva la maglia del Chelsea: "Non so... non ha ancora firmato, difficile da dire. Lo conosco, abbiamo lavorato insieme nel 2009-10. Un grande allenatore, abbiamo vinto la Premier al Chelsea. Ha vinto molti titoli - continua Matic - non ricordo quante Champions. Farà bene in qualunque squadra andrà, negli ultimi 20 anni è stato uno dei migliori. Potrà far rendere al meglio qualsiasi squadra".