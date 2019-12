Juve-Lazio, la probabile formazione di Sarri

RIAD - A parte Sami Khedira e gli esclusi da inizio stagione (Mandzukic), Maurizio Sarri li ha convocati tutti. Sono 24 e nella preziosa lista, oltre a Marko Pjaca che a gennaio potrebbe entrare in interessanti discorsi di mercato, figura pure Giorgio Chiellini, ancora alle prese con il recupero dal grave infortunio al crociato che lo terrà fuori fino a febbraio inoltrato. Il capitano della Juventus non può giocare domani, però la sua sola presenza - che non stupisce, visto che accade quasi sempre - si rivelerà utilissima per fornire un supporto ai compagni impegnati nella prima partita da dentro o fuori della stagione. A Riad, dove sono atterrati nella serata araba, i bianconeri hanno trovato una discreta accoglienza da parte dei tifosi, in aeroporto e davanti all'hotel sede del ritiro. Al check in di Caselle c'erano anche Szczesny e Alex Sandro, i due potenziali dubbi dell'antivigilia: ipotetici perché, fino a prova contraria, dovrebbero essere della partita in programma alle 19.45 locali (le 17.45 italiane).