Juve-Lazio, le pagelle: Dybala si salva. Lulic e Luis Alberto show

RIAD - Ecco le pagelle di Juventus e Lazio dopo il successo dei biancocelesti in finale contro i bianconeri.

Juventus, ecco le pagelle dei bianconeri

SZCZESNY 6.5

Al rientro dopo lo stop per infortunio, fa il suo mestiere anche perché i tre gol laziali non si possono evitare. E ne evita altri.

DE SCIGLIO 5

Non è una gran figura la sua quando Lulic lo lascia disteso a terra all'alba dell'1-0. Di lì in poi la situazione non cambia: è una sofferenza costante. Cuadrado (10' st) 5 L'impatto è effervescente, però si perde Lulic nell'azione decisiva.

DEMIRAL 6

C'è De Ligt in campo? No, quarta presenza di fila per il turco, poco stiloso e assai temerario nei corpo a corpo con Correa e Immobile.

BONUCCI 6

Sventurata la prima fi nale da capitano: la Juve prende gol ai lati e nel finale il difensore avrebbe meritato la rete.

ALEX SANDRO 4.5

Si fa scavalcare dal pallone che Milinkovic rimette in mezzo per Luis Alberto. Il seguito è sulla falsariga dell'avvio: Sandro imbambolato, letteralmente preso in giro da Lazzari.