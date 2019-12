Sporting Intelligence: "Juve 3ª al mondo per ingaggi. 1° il Barcellona, 2° il Real Madrid"

LONDRA (Inghilterra) - Gli atleti più pagati al mondo? I giocatori del Barcellona, seguiti da quelli di Real Madrid e Juve. È il calcio a farla da padrone nella classifica annuale di "Sporting Intelligence". Il monte ingaggi più alto resta quello dei blaugrana che, seppur in calo, si attesta a una media di 11,5 milioni di euro a giocatore. Alle spalle di Messi e compagni ecco i Blancos, con 10,45 milioni a calciatore mentre balza dal nono al terzo posto la Juventus, con una media di 9,47 milioni per tesserato. A seguire ben otto squadre Nba: Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Houston Rockets.Al 12° posto un'altra squadra di calcio, il Paris Saint-Germain con 8,37 milioni per giocatore, seguito dal Manchester City (8,18 mln). Solo 41° il Liverpool fresco campione del mondo con una media di 6,48 milioni di euro. A livello di Leghe, il primato spetta comunque alla Nba (7,81 mln) davanti alla Ipl di cricket (4,9 mln) e alla Mlb (3,8 mln) mentre nel calcio lo stipendio medio più alto è quello dei giocatori di Premier League con 3,72 milioni di euro.