Tifoso morto, si ferma il campionato lucano di Eccellenza

TORINO - Il campionato di Eccellenza lucana si ferma in segno di lutto per la morte del tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, investito in provincia di Potenza da un'auto guidata da un sostenitore del Melfi. Il turno di domenica 26 gennaio verrà recuperato domenica 2 febbraio con lo slittamento delle gare del 2 febbrario a mercoledì 5 febbraio. E' stato il Comitato regionale della Basilicata della Lega nazionale dilettanti a prendere questa decisione dopo la riunione che si è svolta oggi nella Prefettura di Potenza. In attesa di novità dagli interrogatori, domenica ci saranno i funerali del tifoso morto dopo essere stato investito da un sostenitore del Melfi. Inoltre, tutte le società dei campionati lucani LND (compresi il settore giovanile ed il calcio a 5), prima dell’inizio della prossima gara ufficiale, leggeranno un comunicato stilato dal CRB inneggiante ai valori sportivi.