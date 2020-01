Lippi: "La Juve può vincere la Champions. A Napoli approccio sbagliato"

TORINO - "Ieri (contro il Napoli, ndr) non c'è stato l'approccio mentale giusto alla partita. Forse per il fatto di aver visto Inter e Lazio pareggiare". Lo ha detto l'ex ct della nazionale Marcello Lippi tornando sulla partita persa dalla Juventus al San Paolo. "Il messaggio per le inseguitrici è che non devono mollare, hanno trovato un Napoli concentratissimo che ha fatto veramente una partita perfetta - ha aggiunto ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Ger Parlamento - A mio parare hanno sbagliato l'approccio mentale. Fino ad ora si sono espressi secondo me al 60-70 per cento delle loro responsabilità e hanno perso solo due gare in campionato e hanno passato il turno in Champions e in Coppa Italia. E' una squadra che migliorerà e manterrà, tranne qualche scivolone come quello di ieri, la voglia di primeggiare, che è nel suo Dna. E se a marzo avrà a disposizione tutti i suoi effettivi, può vincere anche la Champions League". Sull'Inter: "Ha fatto un filotto importante, ora ci sono stati questi pareggi e si è un po' fermata. Però è ancora a tre punti dalla Juventus, è ancora tutto in gioco. Sono arrivati buoni calciatori che vanno a colmare delle carenze tecniche".