Lucio si ritira, indossò la maglia della Juve nel 2012

TORINO - Lucio, difensore brasiliano che in Italia ha indossato le maglie di Inter e Juve, ha deciso di dire basta all'età di 41 anni. Il centrale ex Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, dopo l'esperienza di una stagione e mezza al Brasiliense, ha annunciato l'addio al mondo del calcio giocato, e lo ha fatto parlando a Globo Esporte: "Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo". Con la maglia della Juve non ha lasciato il segno, collezionando appena quattro presenze (ha comunque vinto la Supercoppa italiana). Decisamente meglio l'esperienza all'Inter: Lucio fu infatti uno degli eroi del Triplete. Con la maglia della nazionale 105 presenze che gli valgono il quarto posto nella classifica all time dei più presenti (davanti a lui solo Cafu, Roberto Carlos e Dani Alves). Con il Brasile vinse due Conferations Cup (2005, 2009) e il mondiale nippocoreano nel 2002.