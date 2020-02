Adani ancora contro Allegri: "È bravo quando allena, ma non quando parla"

MILANO - La querelle Daniele Adani-Massimiliano Allegri, che ha infiammato la cronaca sportiva nel finale della scorsa stagione, si arricchisce di un nuovo capitolo. L'opinionista, ex difensore, tra le altre, di Brescia, Inter e Fiorentina, torna all'attacco del tecnico formalmente ancora sotto contratto con la Juventus: "Io gli direi: 'Ma come mai Massimiliano che ad un allenatore che ha vinto cinque Scudetti come te è stato preferito Enrique Setién, che ha allenato il Las Palmas e il Real Betis, ed ora allena il Barcellona, o Mikel Arteta, che non ha mai allenato ed era il vice di Guardiola, ed ora è all'Arsenal'. Gli chiederei questo", le parole rilasciate nel corso della puntata di 'Calciomercato - L'originale', in onda su Sky. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista tv, rincara poi la dose: "Allegri è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: 'Allena di più e parla di meno'".

Adani vs Allegri, le puntate precedenti

Non è la prima volta che Daniele Adani si scaglia pubblicamente contro Massimiliano Allegri. La prima puntata è datata 19 aprile 2019, tre giorni dopo la disfatta bianconera con l'Ajax, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Non vedo una grande proposta. In queste quattro partite, tra ottavi e quarti, ha fatto una sola azione calcisticamente degna di Liverpool, City, Barça, Tottenham, Arsenal e Napoli. Quella del gol di Ronaldo ad Amsterdam. Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax. Hai fatto tre tiri in 180 minuti", fu il commento dell'ex calciatore dagli studi di Sky.

Adani conro Allegri: "Con l'Ajax tre tiri in 180 minuti"

Celebre è rimasto lo scontro tra i due, in diretta tv, datato 27 aprile 2019. Nel post-partita di Inter-Juventus (match terminato 1-1), Massimiliano Allegri, indispettito dall'analisi tecnica di Adani, sbottò: "Siete tutti teorici. Adani sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l'allenatore, sei lì dietro e non sai cosa succede. Stai zitto". Pronta la risposta dell'opinionista Sky: "Stai zitto lo dici a tua sorella".

Allegri attacca, Adani risponde: "Stai zitto lo dici a tua sorella"