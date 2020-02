DAZN, gli appuntamenti da non perdere

La ventiquattresima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 15 febbraio alle 20:45 con Atalanta-Roma. Un match cruciale per entrambe le squadre che si sfidano in uno scontro diretto per il quarto posto in classifica. I giallorossi, da un lato, sono a caccia di punti e del giusto slancio per ritrovare la prima vittoria contro una big e riprendersi il biglietto d’accesso alla Coppa dei Campioni. I padroni di casa, invece, non hanno alcuna intenzione di schiodarsi dalla zona Champions né abbandonare la scia positiva di questa seconda parte di campionato.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 16 febbraio sarà Udinese-Verona. Dopo il pareggio strappato al Brescia in zona Cesarini, l’Udinese si trova ad affrontare un Verona reduce dalla gloriosa impresa contro la Juventus e continua la sua cavalcata verso la zona alta della classifica. Alla Dacia Arena, i padroni di casa non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere la distanza nella lotta salvezza. Alle 15:00, invece, vedremo scendere in campo il Sassuolo che, dopo aver fermato la Roma, è riuscito anche a strappare tre preziosi punti alla SPAL contro un Parma che deve riprendersi da una dignitosa sconfitta in casa con la Lazio; il derby emiliano promette grandi colpi di scena tra due squadre che stanno giocando un ottimo campionato.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventiquattresimo turno della Serie BKT. Si parte con l'anticipo Pescara-Cittadella (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Chievo-Salernitana (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Frosinone e Perugia (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, Championship inglese e Fa Cup, spiccano i match delle tre grandi di Spagna: Valencia-Atlético Madrid (venerdì alle 21:00), Barcelona-Getafe (sabato alle 16:00) e Real Madrid-Celta de Vigo (domenica alle 21:00). Da non perdere anche la sfida di Ligue 1 tra l’Amiens SC e il PSG (sabato alle 17:30) sempre più vicino al titolo di campione di Francia.