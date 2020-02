Baggio compie 53 anni, Juve e Inter gli fanno gli auguri

TORINO – Il mondo del calcio fa gli auguri a Roberto Baggio , che oggi compie 53 anni. L’ex asso di Vicenza, Fiorentina, Juventus , Inter, Milan, Bologna e Brescia è stato celebrato sui social: “Buon compleanno Roberto Baggio ” scrive la Uefa su Twitter, pubblicando la foto del fantasista veneto con la Coppa Uefa vinta con la Juve nel 1993. “Quali sono i vostri ricordi più belli con Baggio? Oggi è il suo compleanno ” è il tweet del club bianconero, commentato da centinaia di tifosi. Anche la Fiorentina non ha dimenticato il suo campione, che lasciò la maglia viola non senza polemiche nel 1990, per passare alla Juventus: “Buon compleanno Roberto Baggio” si legge sull’account del club gigliato, che pubblica un video con alcuni dei gol più belli segnati dal fantasista di Caldogno nella Fiorentina.

Lega Serie A: "Baggio talento sconfinato"

"Buon compleanno leggenda" scrive il Bologna, squadra in cui Baggio si è rilanciato nel 1998-99, segnando 22 gol in campionato. Anche l’Inter, in cui Baggio ha militato per due anni non esaltanti, non ha dimenticato il ‘Divin Codino’, celebrato sui social con uno dei suoi tanti gol spettacolari. Immancabili poi gli auguri della nazionale italiana di calcio, con cui Baggio ha sfiorato il titolo mondiale nel 1994, e quelli della Lega Serie A, che ha ricordato il “talento sconfinato che ha deliziato le piazze della Serie A” concludendo il proprio tweet con un “buon compleanno fuoriclasse”.