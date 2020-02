Lewandowski ko, Ronaldo ha un avversario in meno per la Scarpa d'oro

MONACO DI BAVIERA (Germania) – Guai per il Bayern Monaco che perde Robert Lewandowski per un mese: il centravanti polacco, capocannoniere della Champions League e della Bundesliga, ha subito la frattura della tibia quasi all'altezza del ginocchio sinistro. Lewandowski si è infortunato durante la gara vinta dal Bayern Monaco per 3-0 a Londra contro il Chelsea, ieri sera in Champions.

Ronaldo e la corsa alla Scarpa d'oro

Un avversario in meno per Cristiano Ronaldo nella corsa alla Scarpa d’oro: il portoghese della Juve attualmente è terzo con 42 punti a pari merito con Werner del Lipsia e Haaland del Borussia Dortmund. Secondo in classifica è proprio Lewandowski a quota 50 (25 gol in Bundesliga), in testa c’è Ciro Immobile della Lazio a 54 punti, frutto di 27 reti stagionali in Serie A. Da quanto riferisce un comunicato del Bayern Monaco, Lewandowski inizierà la riabilitazione dopo 10 giorni di immobilizzazione.