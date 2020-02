Giornalista spagnolo colpito da coronavirus: era a Milano per Atalanta-Valencia

VALENCIA (Spagna) – L’emergenza coronavirus continua a toccare anche il mondo del calcio: secondo quanto riferisce Marca sarebbe un giornalista, e non un tifoso del Valencia, l'uomo contagiato, probabilmente in Italia, la settimana scorsa. La vittima del contagio, un 44enne, era andato a Milano per assistere alla partita tra Atalanta e Valencia, ottavo di finale di Champions League vinto per 4-1 dai nerazzurri mercoledì 19 febbraio. Un primo test sull'uomo ha dato esito positivo, ma adesso si attendono i risultati di un secondo esame che sarà svolto a Madrid. In mattinata è attesa una conferenza stampa di esponenti della Generalitat Valenciana, l’amministrazione locale della regione. La Lombardia, dove si è giocata la partita, è tra le regioni più colpite dal coronavirus in Italia.