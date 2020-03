Coronavirus, Spadafora: "No a visioni di parte. I calendari possono essere cambiati"

ROMA - "Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica”. Si chiude così la nota del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulle polemiche scaturite dalla scelta di rinviare le cinque partite di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi tra oggi e domani a porte chiuse, tra cui il big match Juventus-Inter, a causa dell'emergenza coronavirus. "Comprendo la passione e l'amore per la propria squadra - spiega Spadafora - sulla base delle indicazioni della comunità scientifica abbiamo dato due possibilità: il rinvio o le porte chiuse. I vertici del mondo sportivo, unanimemente, hanno optato per il rinvio. Una decisione che la Lega dovrà prendere, al suo interno, anche in relazione alla prossima giornata di campionato. Come questo abbia impatto sul calendario futuro, sul numero delle partite, sul riposo dei giocatori, sono temi su cui dovranno ragionare le squadre, la Lega e la Federazione. E' nel loro diritto smontare e rimontare il calendario come meglio credono, cercando la soluzione più equa e più giusta per tutti".

Spadafora: "No alle visioni di parte"

Spadafora dice di trovare "non accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport - dai dirigenti ai tifosi - dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica”, conclude il ministro.