Coronavirus, porte chiuse fino all'8 marzo: 5 gare interessate nel prossimo turno di Serie A

TORINO - La bozza del decreto ministeriale del Presidente del consiglio prolunga fino all'8 marzo la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre che nelle province di Savona, Pesaro e Urbino. E' inoltre previsto il divieto di trasferta ai tifosi residenti nelle regioni e nelle province indicate per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti parti d'Italia. Lo svolgimento delle competizioni sarà comunque consentito a porte chiuse e saranno ben 5 le gare del prossimo turno di Serie A che verranno disputate in assenza di pubblico. .Si tratta di Atalanta-Lazio (sabato 7 marzo ore 18), Spal-Cagliari (sabato 7 marzo ore 20.45), Inter-Sassuolo (domenica 8 marzo ore 15), Verona Napoli (domenica 8 marzo ore 15), Bologna-Juventus (domenica 8 marzo ore 18). Le altre gare valide per la 22a giornata in programma tra sabato 7 marzo e lunedi' 9 marzo, che non sono toccate dal decreto, sono: Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia, Roma-Sampdoria e Lecce-Milan.In Serie B, invece, per quanto riguarda il turno infrasettimanale valido per la 27esima giornata è prevista solamente Cremonese-Empoli a porte chiuse, mentre per gli incontri del prossimo weekend (giornata 28) le partite senza pubblico dovrebbero essere Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone.

Le gare a porte chiuse della Serie A

Atalanta-Lazio (sabato 7 marzo ore 18)

Spal-Cagliari (sabato 7 marzo ore 20.45)

Inter-Sassuolo (domenica 8 marzo ore 15)

Verona Napoli (domenica 8 marzo ore 15)

Bologna-Juventus (domenica 8 marzo ore 18)

Le gare a porte chiuse della Serie B

Cremonese-Empoli (martedì 3 marzo ore 21)

Cittadella-Pordenone (venerdì 6 marzo ore 21)

Venezia-Crotone (sabato 7 marzo ore 15)

Spadafora: "I calendari possono essere cambiati"