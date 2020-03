Petagna e il flirt con la figlia di Mihajlovic

MILANO - Andrea Petagna si conferma un vero e proprio bomber dentro e fuori dal campo. L'attaccante della Spal, che a giugno si trasferirà al Napoli, infatti, è stato paparazzato dalla rivista di gossip Chi a Milano in compagnia di Viktorija Mihajlovic, primogenita del tecnico del Bologna Sinisa. I due sono stati fotografati mentre si scambiavano sorrisi e sguardi affettuosi. Poi è scappato anche un bacio, segnale di un vero e proprio flirt in corso. Viktorija, che insieme alla sorella Virginia, 21 anni, ha partecipato all'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, ha commentato così il rapporto "speciale" con Petagna: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà".