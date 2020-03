Coronavirus, la situazione del calcio europeo: stop in Liga, si gioca in Premier

TORINO - Dopo la sospensione dei campionati in Liga e Serie A, la Uefa sta iniziando a valutare l'ipotesi di fermare Champions e Europa League come richiesto anche dalla Lega di A di fronte al dilagare dell'emergenza coronavirus. In tutta Europa, le varie federazioni stanno prendendo diverse decisioni per combattere la diffusione del virus: sono ore e giorni cruciali anche per il calcio europeo. Dall'Italia alla Spagna, dalla Francia alla Germania, ecco le misure adottate nel mondo del pallone per combattere il coronavirus. Vediamo la situazione dei maggiori campionati europei.

La Serie A si ferma

Dopo diverse partite a porte chiuse nelle ultime settimane, la Serie A ha deciso di sospendere il campionato a seguito della decisione del Coni per la sospensione di tutti gli eventi sportivi in ??Italia fino al 3 aprile e del decreto firmato da Giuseppe Conte. Il calciatore della Juventus Daniele Rugani è il primo giocatore di Serie A positivo al coronavirus: Juve e Inter, invece, sono in quarantena. Dopo il caso del difensore bianconero, altro calciatore positivo al coronavirus nel massimo campionato italiano: Manolo Gabbiadini della Sampdoria.