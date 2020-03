Coronavirus, Marchisio contro il Psg: “Sapete costa sta succedendo?”

TORINO - “È tempo di Coronavirus. Sapete cosa sta succedendo nel mondo?”. L’assembramento dei tifosi del Psg, durante e dopo il ritorno degli ottavi di Champions contro il Dortmund, ha scatenato l’indignazione di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve ha commentato così un video su Instagram che ritraeva la scena: i giocatori parigini hanno ringraziato i tanti supporter che si sono ammassati all’esterno del Parco dei Principi per incitare la squadra, Kurzawa è addirittura entrato in contatto con alcuni di loro. Il Principino aveva già dedicato martedì un lungo post alla questione: “A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare a una sciata. A te che ormai hai organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia non ti senti una m…?”.