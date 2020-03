Immobile sbotta contro un dottore inglese: "Sei una testa di c..."

ROMA - "Gli italiani usano il coronavirus per fare siesta e non lavorare". Con questa uscita fuori luogo il dottor Christian Jessen, noto per essere il presentatore del programma Malattie imbarazzanti, si è espresso sull'emergenza sanitaria che sta mettendo in guardia il mondo intero e che ha visto l'Italia come uno dei Paesi più colpiti. La sua affermazione ha subito fatto il giro del web causando l'indignazione generale.

Immobile su tutte le furie

Tra i tanti commenti c'è quello dell'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile che non ha digerito le parole del dottore inglese e, attraverso una stories su Instagram, sbotta: "Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c... Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare".