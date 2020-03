Cassano: "Ilicic? Se stava alla Juve tutto il mondo ne parlava"

Cassano a Tiki Taka... su Instagram. In questo momento di quarantena le dirette social vanno molto, soprattutto tra i vip. Anche Pierluigi Pardo ne ha fatta una ricreando in Rete il suo programma televisivo. Tra i tanti ospiti chiamati a partecipare anche Cassano che, come riportato da Dagospia, ha detto la sua su questa situazione di emergenza dettata dal Coronavirus: "Se continuate a uscire nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli".

Poi si ritorna a parlare di calcio: "Se Ilicic avesse incontrato Gasperini dieci anni fa, sarebbe diventato uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui. Il colpo del futuro? Carrascal del River Plate, un Kakà di 20 anni".