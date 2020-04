Bruges campione, Vormer: "Festeggio quando mia moglie torna a casa"

BRUGES (BELGIO) - Ruud Vormer, centrocampista e capitano del Bruges, fresco campione della Jupiler Pro League dopo la decisione di fermare il campionato e congelare la classifica, come fatto da gran parte di calciatori e uomini e donne dello spettacolo in questi giorni di quarantena, attraverso i social ha "aperto" le porte della propria casa ai follower. Vormer, però, ha puntato i riflettori sulla compagna Roos Marie America, medico nel reparto di terapia intensiva presso l'ospedale Maria Midelares di Gand e dunque in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Vormer: "Orgoglioso di mia moglie"

"Migliaia di persone stanno morendo e dovremmo pensare agli spareggi? Andiamo, per favore! Sono molto orgoglioso di mia moglie. Non avrei potuto fare quello che fa. Sarei diventato matto. Posso solo ammirarla - confessa Vormer al quotidiano belga Het Laatste Nieuws - . Non festeggio il titolo, ma piuttosto che mia moglie torna a casa tutte le sere in buone condizioni. In quel momento posso bere qualcosa", continua Vormer che, intanto, si prende cura dei figli. Poi il capitano del Bruges lancia un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram: "Grande rispetto per il settore sanitario, gli addetti alle pulizie e tutte le altre persone che fanno andare avanti il mondo. Per tutti quelli che stanno a casa, continuate così, so che non è facile".

