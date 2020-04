Fifa, le linee guida per scadenza contratti e finestre di mercato

TORINO - Direttive, dritte e consigli giuridici da parte della FIFA per far fronte all'emergenza Coronavirus. In un comunicato stampa la Federcalcio internazionale spiega che un gruppo di lavoro diretto dal vicepresidente, Vittorio Montagliani, e formato da rappresentanti di club, giocatori, Leghe, federazioni nazionali e confederazioni, ha prodotto un documento con alcuni principi approvato dal Consiglio Fifa. Il presidente Infantino spiega che "anche se questa iniziativa non risolverà tutti i problemi, potrebbe servire per dare stabilità e chiarezza al calcio nel prossimo futuro, fermo restando che tutti dobbiamo avere chiaro, specialmente in un momento eccezionale come questo, che la salute ha la priorità". Di fatto il gruppo di lavoro della Fifa stabilisce che bisogna "estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica". Lo stesso principio, sottolinea la Fifa, si applicherà ai "contratti il cui inizio era previsto all'inizio della prossima stagione. L'entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell'annata calcistica".