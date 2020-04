Cancellata la ICC 2020, ecco i mancati incassi per i club italiani

TORINO – L’emergenza Coronavirus, con il conseguente slittamento in avanti della stagione calcistica, fa saltare l’International Champions Cup, prestigioso torneo estivo tra club di tutto il mondo: “La mancanza di chiarezza sulla distanza sociale, con la possibilità che i campionati europei e le competizioni UEFA vengano disputati ad agosto, fa sì che pianificare l’International Champions Cup quest’estate sia impossibile – scrive Relevent Sports Group, che organizza l’ICC, in un comunicato - attendiamo con ansia di portare i migliori club e le più grandi partite negli Stati Uniti e in Asia nel 2021”.

Danno da 6 milioni di euro per la Juve

Il sito specialistico Calcio e Finanza ha fatto un veloce calcolo sull’entità dei mancati introiti dei club italiani: la Juventus, per l'International Champions Cup 2019, aveva goduto di un compenso da 6 milioni di euro, seguita dal Milan con 3 poi Fiorentina e Inter a 2. Oltre al danno diretto, per i mancati incassi, c’è quello in termini di merchandising e visibilità, dal momento che l’ICC si disputa in aree, come Asia e Stati Uniti, strategiche per le squadre italiane.