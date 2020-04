Cassano, stoccata a CR7 con Vieri su Instagram: "C'è solo un Ronaldo"

I due ex attaccanti in diretta sul social network: la frecciata al fenomeno della Juve, le parole su Totti e sullo scherzo di Carolina

TORINO - "Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno solo. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola Fenomeno. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una facilità, è il centravanti più grande della storia. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto” ha dichiarato Antonio Cassano in collegamenti in diretta su Instagram con Bobo Vieri. L'ex Roma si è soffermato su Ronaldo, il brasiliano, con cui ha condiviso l'esperienza al Real Madrid: "Quando mi chiedono di lui, è una cosa fuori dal mondo. Il più grande centravanti della storia".

Cassano sullo scherzo di Carolina "Ero tranquillo e rilassato, stavo guardando le notizie di calcio. La prima cosa che faccio la mattina è vedere le notizie su Federer e Messi. Mi metto metto tranquillo a leggere e dopo due minuti arriva la secchiata d'acqua..." sono le parole di Cassano sullo scherzo di Carolina, diventato virale sui social. Poi, scherzando, ha descritto il carattere della moglie: "E' più matta di me. E' più dura e ha più personalità di me. Nella mia vita non ho mai pensato di prendere una donna così...".