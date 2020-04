Vi ricordate Zuniga: "Potevo andare alla Juve, scelsi il Napoli"

Ricordate Camilo Zuniga? Terzino destro e sinistro esploso con la maglia del Napoli dal 2009 al 2016, poteva fare anche l'esterno di centrocampo per sfruttare la sua velocità su tutta la fascia. Nazionale colombiano, il suo destino in Italia poteva avere tinte completamente diverse, alla fine scelse l'azzurro partenopeo. Ma come rivelato da lui stesso in un'intervista concessa in patria, Zuniga era richiesto anche dalla Juventus che però rifiutò per andare al Napoli: "Avevo altre offerte, sarei potuto andare alla Juve di Agnelli o al Barcellona, ma alla fine scelsi il Napoli per amore dei tifosi, per l'affetto della gente".

