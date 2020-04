Calcio, Spadafora: “Il Protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti è da perfezionare”

“Oggi pomeriggio si è tenuto l’incontro con il Comitato Tecnico-Scientifico. Abbiamo parlato della necessità che tutti i centri sportivi debbano e possano riaprire in sicurezza il prima possibile. Il ministero dello sport proporrà il prima possibile un protocollo che sarà obbligatorio per tutte queste strutture, la ripresa va fatta in sicurezza. Il mio auspicio è che tutto venga riaperto alla fine di maggio”. Nuovi aggiornamenti da parte di Vincenzo Spadafora. Il ministro dello sport ha parlato - durante una diretta sul proprio profilo Facebook - anche dei temi legati al campionato di calcio. “Gli sport individuali impegnano un numero minore di persone. Il 18 maggio riprendono gli sport di squadra, è il mio auspicio. Il calcio? La stragrande maggioranza degli italiani vorrebbe che il campionato terminasse qui. Non sono mai stato condizionato dai sondaggi. Sono consapevole che il calcio è uno degli elementi più importanti di questo Paese, in termini sociali ed economici”.

Se il ministro scavalca il suo Premier

Spadafora: “Protocollo Figc da perfezionare”

“Quel miliardo e mezzo di euro che il calcio paga al fisco ogni anno contribuisce a creare il fondo che lo stato mette a disposizione di tutte le federazioni di tutte le discipline. Portare avanti il mondo del calcio è una cosa importantissima ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Ricordate ciò che è successo qualche mese fa? Quante squadre sono andate in quarantena? La Figc ha presentato il protocollo e il CTS ha deciso che ci vorranno delle modifiche. A breve si incontreranno, se si riuscirà a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, gli allenamenti potranno riprendere il 18 maggio. Ciò non vuole dire che riprenderà il campionato. Secondo le stesse previsioni della Figc dovrebbe riprendere a metà giugno. Non possiamo sapere quale sarà l’evoluzione, come reagiremo noi italiani. È impossibile dire qualcosa oggi. Non lo sa nessuno”.