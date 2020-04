Inter, senti Recoba: "Potevo essere della Juve. Sul 5 maggio mille caz..."

MONTEVIDEO (Uruguay) - “Ti dico quello che ho vissuto io. Ci son state mille caz...e, come che prima della partita altri avevano fatto altri risultati per favorire qualcuno e altre cose. Noi siamo andati a Roma, loro lottavano per l’Europa. Siamo partiti alla grande, abbiamo fatto gol e stavamo giocando bene. Poi è arrivato il pareggio, facciamo il 2-1 e potevamo farne altri. Poi c’è stata una giocata sfortunata sul 2-2, un errore. Ci stavamo giocando lo Scudetto". In una diretta Instagram per il canale Youtube "Mario Inter", Alvaro Recoba, sfortunato protagonista della gara con la Lazio che "regalò" il campionato alla Juventus, ricorda il 5 maggio 2002. "Colpa di Gresko? No, è colpa di tutti quelli che erano in campo - prosegue il Chino -. Non è mai colpa di uno. Non ho mai dato le colpe, io ho sbagliato rigori perché mi son preso la responsabiltà di calciare. Per quello sbagliato contro il Rosenborg mi assumo la responsabilità. Tornando al 5 maggio, il 3-2 è stato un colpo duro. Lì abbiamo capito che non era semplice, poi è finita sul 4-2”.

Recoba: "Potevo andare alla Juve"

"I ricordi prima di arrivare in Italia erano gli uruguaiani che avevano giocato li, su tutti Ruben Sosa che era uno dei miei idoli. Uno quando è bambino immagina di arrivare in una grande squadra, ma non di arrivare così lontano. Sei mesi prima di arrivare all’Inter avevo fatto benissimo con il Nacional, poi il mio procuratore mi ha parlato di due possibilità: Inter e Juventus. Ero un ragazzino, avevo 20 anni. Non ti accorgi di dove vai, non lo sai. Il calciatore fa una carriera, i fenomeni di adesso non sapevano di arrivare così lontano. Quando arrivai all’Inter mi trovai in un mondo completamente diverso, io e mia moglie eravamo due ragazzini. Avevo 20 anni ma avevo una responsabilità anche con i tifosi: tutti dipendono da quello che farai in campo, se il lunedì sono contenti o tristi. Una grande responsabilità a soli 20 anni. Ho giocato con Ronaldo, Ibrahimovic, Baggio, Veron, Zanetti e mi mancano tanti altri. Se mi avessero detto di fare questa carriera all’Inter per tanti anni non me lo sarei mai immaginato. Anzi, è andato meglio di quanto immaginassi a 4 anni".