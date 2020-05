Cannavaro: "Al Real Madrid gli anni migliori della mia vita"

MADRID (SPAGNA) - L'ex difensore della Juve e della Nazionale Fabio Cannavaro, parlando ai microfoni di RMTV (Real Madrid Tv) ha riavvolto il nastro ed è tornato a parlare della sua esperienza in Liga con i Blancos. “Ho realizzato i sogni che avevo da bambino - ammette Cannavaro -. Non avrei mai pensato di poter giocare al Real Madrid. Fin dal primo giorno ho notato il sentimento, il rispetto delle persone. I tre anni che ho vissuto a Madrid sono stati i tre migliori della mia vita. Il peccato è che sono venuto dopo la Coppa del Mondo e ho avuto difficoltà ad adattarmi al calcio spagnolo. Il primo campionato è stato molto sofferto e l'ultima partita in casa è stata folle”.

Cannavaro su Zidane

Cannavaro al Real Madrid ha ereditato la maglia numero 5 che era stata di Zinedine Zidane, attuale tecnico della Merengues. A tal proposito l'ex difensore commenta: "La maglia 5 era libera quando sono arrivato. Mi dissero se ero sicuro di prenderla, era difficile. Avevamo uno stile diverso, ma avevo personalità per indossarla". Poi dal punto di vista sportivo Cannavaro dichiara: "Puoi solo congratularti con Zidane. Come giocatore, spettacolare; come allenatore, chapeau. Tutti sono contenti di lui e continuerà per molti altri anni a Madrid”.