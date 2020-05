Beckham paparazzato nelle Cotswolds: è quasi calvo

TORINO - Anche un sex symbol come David Beckham sembra soffrire di calvizie. L'ex centrocampista inglese di Manchester United e Real Madrid, con un passato anche in Serie A con la maglia del Milan, è considerato tra gli uomini più belli del mondo ed è stato paparazzato nelle Cotswolds con abiti piuttosto trasandati ma, soprattutto, con i capelli visibilmente radi. Anche lo Spice Boy, infatti, sembra dire addio alla chioma folta. Le foto pubblicate dal Daily Mail parlano chiaro: Beckham è quasi calvo. Già nel 2018 i rumors parlavano di un trapianto. Come sottolinea il tabloid inglese, inoltre, l'ex calciatore nelle ultime settimane è stato visto raramente senza uno dei suoi berretti preferiti che gli coprivano i capelli e ha pubblicato foto sui social network con cappelli da baseball e bandane, probabilmente nel tentativo di coprire la capigliatura.