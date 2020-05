Il dramma di Bacis, ex di Genoa e Fiorentina: il figlio di 8 anni cade e muore

AREZZO - Terribile dramma per Michele Bacis, ex difensore di Genoa, Fiorentina e Avellino: ieri intorno, alle 22, è morto il suo secondogenito di 8 anni, caduto dal balcone della sua casa ad Arezzo. Inutili i soccorsi per il piccolo, finito a terra dal terzo piano della palazzina in cui abita la famiglia di Bacis, nel centro storico della città toscana. Il bambino è stato subito trasportato all'Ospedale San Donato di Arezzo, ma il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto: troppo gravi le lesioni subite. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno pensato ai rilievi e raccolto le testimonianze su quanto accaduto. Bacis, originario di Bergamo ed ex allenatore dell'Arezzo, aveva recentemente perso anche uno zio a causa del Coronavirus.