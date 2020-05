Ilaria D'Amico, frecciata da Materazzi: “Ho visto inciuci peggiori”

Ricordi, curiosità, risate e sfide. La serata vissuta a ‘E poi c’è Cattelan’ dagli ex giocatori dell’Inter a dieci anni di distanza dal Triplete ha visto protagonisti anche il conduttore di casa e Ilaria D’Amico. I due hanno duellato nel “3x3”, un gioco che li ha costretti a rispondere alle domande fatte proprio dagli ex nerazzurri. Ad avere la peggio è stata la compagna di Gigi Buffon, che ha dovuto pagare pegno su Twitter. “Credo che Gigi sia il terzo miglior portiere al mondo - ha scritto il volto di Sky Sport che simpatizza per la Lazio - e il secondo miglior fidanzato”.

Ilaria D'Amico spiazza Buffon: "Non tifo Juve"

La frecciata di Materazzi

A salvare Cattelan dalla sconfitta è stato Marco Materazzi con una domanda parecchio elementare per il conduttore di spiccata fede nerazzurra. “Quale squadra italiana ha vinto il Triplete?”. “Non vale, faccio ricorso - la risposta di Ilaria D’Amico tra le risate -. Brutto inciucio tra te e Cattelan contro di me”. Immediata la replica dell’ex difensore: “Ne ho visti di peggiori, questo è buono”.