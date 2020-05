Il valore dei club in Europa: Juve fuori dalla Top 10

Quali sono le squadre che valgono di più in Europa? La risposta arriva dall’analisi della società KPMG che ha condotto uno studio sul valore d’impresa delle 32 maggiori società del vecchio continente. La Juve perde una posizione rispetto al 2019, si trova all’undicesimo posto ma guadagna il 12% di valore a 1,73 miliardi di euro. Ottimo il balzo dell’Inter, passata dai 692 ai 983 milioni di euro mettendo in cassaforte un aumento del 42%. Avanti anche Roma e Napoli, rispettivamente al 16° e al 17° posto. Domina la classifica il Real Madrid, seguito da Manchester United e Barcellona. Potenziale calcistico, redditività, valore dei diritti tv, popolarità social o stadi di proprietà: questi sono alcuni dei parametri presi in esami per giungere al risultato. In particolare, il club bianconero ha perso posizioni perché la redditività è in calo. Il rapporto tra stipendi e ricavi operativi è del 71%, peggiore di tutti i primi dieci club.