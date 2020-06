Gascoigne: "Io alla Juve? Ecco cosa mi disse il presidente"

TORINO - L'ex attaccante dell'Inghilterra e della Lazio Paul Gascoigne, nel nuovo libro di Harry Harris, Italia '90 Revisited - Le storie dei giocatori, aziona la macchina del tempo e ritorno a quei giorni di 30 anni fa quando la spedizione inglese di Bobby Robson era impegnata nel Mondiale italiano. Momenti che Gazza ricorda come tra i migliori della sua carriera. "L'ho adorato dal momento in cui sono salito su quell'aereo - rivela Gascoigne -. Volevo giocare la Coppa del Mondo, il sogno di ogni giocatore. Ma mi sembrava di andare in vacanza, giocavo a tennis, a ping-pong. Ne ho assaporato ogni minuto".

Proprio la sera prima della semifinale contro la Germania, poi persa ai calci di rigore, Gazza mandò su tutte le furie l'allora ct Bobby Robson giocando a tennis fino all'una di notte. "Ero in campo e potevo sentire questa voce burbera che gridava 'Gazza, Gazza'. Ho pensato 'C****, adesso sono nei guai' - ricorda Gascoigne -. Il ct avrebbe bussato alla mia porta se avesse pensato che fosse troppo tardi per giocare a tennis. Avevo detto a Chris Waddle, mentre stavo con lui, che se avesse sentito bussare alla porta, sarebbe stato sicuramente Bobby Robson e gli avrebbe detto che dormivo. Lo fece e chiese: 'Gazza, dov'è? Chris rispose: 'Sta dormendo, capo'. 'Dormire, dormire? Mi è stato detto che ha giocato a tennis nelle ultime due ore!'". Gascoigne ricorda poi che, prima di scendere in campo contro la formazione tedesca, allo stadio lo fermò il presidente della Juve Giampiero Boniperti, che gli promise: "Vai a Roma e poi ti prendo alla Juve".