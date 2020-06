Ex medico Real Madrid: "Non è Ronaldo il giocatore che mi ha colpito di più"

TORINO - Cristiano Ronaldo è considerato uno degli atleti migliori al mondo. L'attaccante della Juventus è sempre attento e impegnato a mantenere il suo fisico al top con un rigoroso allenamento quotidiano. Per l'ex medico del Real Madrid Jesus Olmo, però, c'è un atleta fisicamente più dotato rispetto al fenomeno portoghese. L'ex medico dei blancos, infatti, ha dichiarato a Ideal: "Gareth Bale é un atleta naturale in grado di eccellere praticamente in ogni sport. Ha capacità atletiche incredibili, e direi anche abilità tecniche. È lui quello che mi ha colpito di più in tutti gli aspetti". Anche più dell'attuale attaccante della Juve. Olmo sembra avere pochi dubbi: "Forse il miglior atleta che abbia mai visto è Bale". L'ex medico del club madrileno ha poi aggiunto che i tifosi del Real non hanno ancora visto il meglio del calciatore ex Tottenham nel suo periodo in Spagna, perchè condizionato da diversi infortuni.