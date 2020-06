CIES: “Giro palla? Il Napoli fa meglio della Juve”

Il Bayern Monaco è la squadra che fa circolare più di tutte il pallone. Il CIES, l’osservatorio sul calcio, si è concentrato in questa settimana sulla distanza coperta dalla sfera durante le fasi di possesso prendendo in esame i club di 35 campionati europei per le stagioni 2018-19 e 2019-20. I bavaresi guidano la classifica con 12,7 km per incontro e si piazzano davanti al Manchester City di Guardiola, che segue con 12,5 km. A completare il podio è il Liverpool di Klopp con 12,3 km.