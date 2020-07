Mondiali 2022, qualificazioni: rinviate le gare dell'America del Sud

SAN PAOLO - La FIFA ha accettato la proposta di spostare le qualificazioni ai Mondiali del Sud America da settembre a ottobre, considerando che il continente è ancora in piena emergenza per contrastare il Covid-19. La FIFA ha inoltre fatto sapere che l'ente calcistico sudamericano (Conmebol) ha richiesto una nuova finestra internazionale nel gennaio del 2022. La pandemia ha causato il rinvio di numerose partite internazionali con finestre limitate per l'anno prossimo. Le qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar erano programmate per marzo e furono rimandate a settembre su richiesta del Conmebol a causa dei periodi di quarantena variabili per i giocatori provenienti dall'Europa. Le qualificazioni sudamericane dovrebbero concludersi nel marzo del 2022.