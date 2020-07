Fifa, confermate le date del Mondiale in Qatar

ZURIGO (SVIZZERA) - Confermato dalla Fifa il calendario delle partite della Coppa del Mondo in svolgimento in Qatar nel 2022. Via al torneo allo stadio Al Bayt (60 mila posti) il 21 novembre alle 13 locali. La finale è stata confermata allo stadio Lusail da 80.000 posti alle 18 del 18 dicembre. Quattro partite al giorno durante la fase a gironi garantiscono un tempo di riposo sufficiente per le squadre. Gli orari del calcio d'inizio per le partite della fase a gironi sono stati fissati per le 13, 16, 19 e 22, con i calci d'inizio simultanei per l'ultimo round di partite di gruppo. Gli orari per la fase ad eliminazione diretta sono le 18 e le 22. Il Khalifa International Stadium ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre. La natura compatta del torneo - senza spostamenti aerei necessari per spostarsi tra le varie sedi - consentirà agli organizzatori, per la prima volta, di ottimizzare le richieste specifiche delle partite a vantaggio di tifosi, squadre e media. Ciò sarà raggiunto attraverso l'assegnazione delle partite del gruppo per ogni giornata in uno stadio . Una volta che gli abbinamenti saranno noti, si discuterà della possibilità di fornire un kick-off più vantaggioso per il pubblico a casa, o addirittura per i fan in Qatar per quanto riguarda l'assegnazione dello stadio.

