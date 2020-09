Ciclismo, monumento a Pantani a "Muro del Pirata"

GROSSETO - Marco Pantani avrà un nuovo monumento che verrà inaugurato mercoledì L'opera verrà eretta alla fine della salita che dalle Terme di Saturnia porta alla cittadina toscana, una strada che il ciclista percorreva spesso quando andava ad allenarsi proprio sulle strade del Mancianese in compagnia di Massimo Lelli, ciclista prof e suo amico. Quella strada col tempo ha preso la dicitura "Marco Pantani" ed è stata completamente ripristinata in vista del passaggio della tappa della Tirreno-Adriatico "Follonica-Saturnia" in programma mercoledì prossimo. Nella tappa imminente, sul Muro del Pirata, che ha una pendenza del 22%, i ciclisti passeranno due volte e la prima sarà valida anche per il Gran Premio della Montagna prima dell'arrivo in piazza a Saturnia. All'inaugurazione del monumento in memoria del ciclista scomparso, fatto da un artigiano di Montebuono di Sorano, Federico Radiconi, in accordo con il Saturnia Bike, è annunciata la partecipazione della famiglia Pantani.