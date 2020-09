Nations League, Ronaldo batte Kulusevski e fa 101 con il Portogallo

TORINO - Cristiano Ronaldo continua a sorprendere il mondo. Con la doppietta messa a segno sul campo della Svezia , l'attaccante della Juve sfonda il muro dei 100 gol con il Portogallo e regala ai lusitani un'altra vittoria dopo quella contro la Croazia. Kulusevski parte titolare, ma non incide. Nelle altre partite il Belgio supera con una valanga di gol l' Islanda vincendo 5-1, l' Inghilterra non va oltre lo 0-0 sul campo della Danimarca , mentre la Francia batte la Croazia nel remake della finale di Coppa del Mondo in Russia nel 2018.

Svezia-Portogallo, Ronaldo batte Kulusevski

Il primo pericolo dell'incontro capita sulla testa di Berg, che al 2' sfiora l'1-0. La Svezia, però, si ferma e non si presenta praticamente più dalle parti di Lopes. Il Portogallo, invece, si fa vedere al 20' con Cristiano Ronaldo: il fenomeno della Juve ci prova con il destro ma Olsen risponde presente. All'ultimo minuto del primo tempo la partita cambia: Svensson commette fallo, prende il secondo cartellino giallo e finisce sotto la doccia. Cristiano Ronaldo s'incarica della punizione e la trasforma magistralmente nell'1-0. Per il centravanti è grande festa: è il suo gol numero 100 con la maglia della nazionale portoghese. Al 10' della ripresa Joao Felix spreca una ghiotta occasione per raddoppiare e un quarto d'ora più tardi è Bruno Fernandes a sfiorare il 2-0, ma il centrocampista del Manchester United colpisce in pieno la traversa. Per fare gol serve il solito Cristiano Ronaldo, che chiude i giochi al 72': un tiro fantastico, da fuori area, con l'interno del piede, che termina dolcemente sotto la traversa. Un capolavoro che vale il gol numero 101 in nazionale.

Il tabellino di Svezia-Portogallo

Belgio, slavina contro l'Islanda

Finisce 5-1 la sfida tra Belgio e Islanda, ma sono gli ospiti a sorprendere i padroni di casa in avvio di partita: Bjarnason serve l'assist per Fridjonsson che firma l'1-0 complice anche la deviazione di un difensore. Immediata, però, la risposta della squadra di Martinez: Mertens colpisce un palo su calcio di punizione e Witsel ribadisce in rete sulla ribattuta. Passano quattro minuti e il Belgio ribalta il risultato: Witsel calcia da fuori area, Kristinsson respinge corto Batshuayi firma il 2-1 avventandosi per primo sul pallone. Ad inizio ripresa Mertens sigla il 3-1 su assist di De Bruyne: l'attaccante del Napoli brucia il difensore e insacca alle spalle del portiere. L'Islanda non è più in campo e a 20' dal termine Batshuayi cala il poker con un meraviglioso gol di tacco su assist di Verschaeren. C'è tempo anche per il quinto gol firmato da Doku all'80'.

Il tabellino di Belgio-Islanda

Francia-Croazia, 4-2 pirotecnico

Francia e Croazia si ritrovano in campo una di fronte l'altra dopo due anni dalla finale dei Mondiali in Russia. Lovren porta in vantaggio gli ospiti al 17' raccogliendo il pallone dopo un corner battuto da Brozovic e fulminando Lloris con un sinistro imprendibile. La Francia risponde con un uno-due micidiale a fine primo tempo: il primo gol di Griezmann è frutto di una manovra meravigliosa rifinita da Martial, mentre il 2-1 è un autogol di Livakovic. Il portiere croato è sfortunato, perché il tiro di Martial sbatte sul palo, poi sulla sua schiena e termina in porta. Al 10' della ripresa la Croazia pareggia con Brekalo, entrato ad inizio secondo tempo al posto di Rebic. La partita è bellissima e continua a regalare emozioni: al 65' Upamecano riporta i padroni di casa in vantaggio con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Griezmann. Al 77' Giroud chiude definitivamente i giochi: l'attaccante trasforma dagli undici metri il calcio di rigore spiazzando Livakovic.

Il tabellino di Francia-Croazia

Gli altri risultati di Nations League

Nell'altra sfida tra le big della Nations League l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 sul campo della Danimarca di Christian Eriksen. Nella Lega C, invece, l'Armenia, priva di Mkhitaryan vince 2-0 contro l'Estonia. La sfida tra Georgia e Macedonia del Nord finisce 1-1, mentre l'Azerbaigian vince in trasferta di misura sul campo del Cipro, così come il Montenegro su quello del Lussemburgo. Il Liechtenstein batte 2-0 in trasferta il San Marino.