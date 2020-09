Piccinini torna in tv: è nel parterre di opinionisti a Sky Calcio Club

MILANO - Sandro Piccinini, ex storico telecronista Mediaset, emittente per la quale ha lavorato la bellezza di 34 anni, torna in tv e lo farà entrando a far parte del parterre di ospiti fissi di Sky Calcio Club, programma che andrà in onda la domenica sera, subito dopo il posticipo di Serie A. L'ultima apparizione in tv di Piccinini risale all'estate del 2018, quando la sua voce accompagnò i match della Coppa del Mondo disputata in Russia e vinta dalla Francia.