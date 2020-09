Suarez e l'esame "farsa": la Procura Figc apre un'inchiesta

TORINO - La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per il caso scoppiato attorno a Luis Suarez, che ha sostenuto un esame 'farsa' presso l'Università per Stranieri di Perugia per ottenere il passaporto italiano. Lo si apprende da fonti federali. Il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè ha chiesto la trasmissione degli atti dell'indagine alla magistratura di Perugia.