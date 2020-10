Italia Under 20, i 30 convocati per il raduno a Parma

ROMA - Il responsabile tecnico dell'Italia Under-20, Massimo Brunello, ha ufficializzato la lista delle convocazioni per i 30 ragazzi che prenderanno parte al raduno di Parma. Gli Azzurrini si alleneranno nella città emiliana presso la Cittadella del Rugby dove sono in programma anche due allenamenti congiunti con i padroni di casa delle Zebre nelle mattinate di martedì e giovedì. "Il raduno di Parma sarà un nuova, importante, tappa verso la finestra internazionale. Abbiamo svolto un gran lavoro, in termini di quantità e qualità, nei precedenti incontri estivi dove tutto lo staff ha avuto modo di avere un primo momento di contatto con tanti ragazzi interessanti. Adesso è il momento di iniziare a consolidare il tutto andando a costruire, passo dopo passo, quella che sarà la rosa dell'Italia U20 in questa stagione", ha dichiarato Brunello.

Ecco la lista dei convocati: Manfredi Albanese (S.S. Lazio Rugby 1927), Luca Andreani (Rugby Bassa Bresciana Leno), Andrea Angelone (Fiamme Oro Rugby), Matteo Baldelli (Cavalieri Union Prato), Valerio Bizzotto (Rugby Bassano 1976), Michele Pier Paolo Brighetti (Accademia Nazionale Ivan Francescato), Lorenzo Cannone (Argos Petrarca Rugby), Giovanni Cenedese (Omar Villorba Rugby), Filippo Drago (Mogliano Rugby 1969), Giacomo Ferrari (Unione Rugby Capitolina), Mattia Ferrarin (Argos Petrarca Rugby), Lapo Frangini (Toscana Aeroporti I Medicei), Alessandro Garbisi (Mogliano Rugby 1969), Simone Gesi (Hbs Colorno 1975), Martin Granieri (Hbs Colorno 1975), Muhamed Hasa (Argos Petrarca Rugby), Filippo Lazzarin (Argos Petrarca Rugby), Leonardo Marin (Mogliano Rugby 1969), Umberto Marocchi (S.S. Lazio Rugby 1969), Matteo Meggiato (Cus Padova Rugby), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby), Alessandro Ortombina (Verona Rugby), Luca Pagnani (Cavalieri Union Prato), Lorenzo Pani (Cavalieri Union Prato), Nicola Piantella (Rangers Rugby Vicenza), Luca Rizzoli (Unione Rugby Capitolina), Mirco Spagnolo (Sampiero Rugby), Nicolò Teneggi (Valorugby Emilia), Daniele Ulisse (S.S. Lazio Rugby 1927), Flavio Pio Vaccari (Unione Rugby Capitolina).