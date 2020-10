Carolina Morace fa outing: "Sono sposata con un'altra donna"

"Sono una donna che ama un'altra donna". Senza veli e senza maschere, così Carolina Morace fa coming out e racconta la sua storia d'amore nata con l'australiana Nicola Jane Williams (si legge Nìcola), con cui si sè sposata due volte, ma tenuta nascosta sino ad oggi. L'ex calciatrice e allenatrice ha trovato forza e coraggio per dire tutto: "Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova" ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera.

Gabriel Garko: “Sono stato 11 anni con un ragazzo che si chiama Riccardo”

Ex calciatore inglese fa outing: "Impossibile dirlo mentre ero in attività"

Carolina Morace fa coming out

Non è stato semplice soprattutto per i tanti preconcetti che abitano il calcio: "Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più". Solo grazie a Nicola è riuscita a trovare il coraggio per dire chi è veramente: "Solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Adesso non mi nascondo più". E papà che ha detto saputa la notizia? "Gli dissi: 'Papà, mi sposo'. E lui: 'Bene!'. 'Sì, ma non con un uomo'. 'Va bene! Basta che tu sia felice'. Prossimo passo un figlio: "Sì, lo desideriamo. Non sarà facile per noi, specie in questo periodo in cui spostarsi per il mondo è complicato a causa della pandemia. So già che dovremo avere pazienza, sia per questo che per tutte le difficoltà che incontreremo".