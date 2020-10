La Francia di Rabiot vince in Croazia, Lukaku trascina il Belgio. La Danimarca di Eriksen sbanca Wembley

TORINO - Netta vittoria casalinga della Polonia contro la Bosnia-Erzegovina nel quarto turno di Nations League. La Polonia ora è prima nel girone, quello dell'Italia, con 7 punti. I polacchi vincono 3-0 con la doppietta di Lewandowski e la rete di Linetty. Szczesny mantiene la porta imbattuta mentre dall'altra parte Dzeko, in campo dall'inizio, non incide e l'ex Juve Pjanic è stato sostituito al 33' del primo tempo con i suoi in inferiorità numerica dal 15' per il rosso ad Ahmedhodzic. Vince in casa anche il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, che stende 3-0 la Svezia di Kulusevski con la rete di Bernardo Silva e la doppietta di Jota. I portoghesi condividono ora il primo posto del gruppo C con la Francia, che è riuscita a vincere in Croazia 2-1: gol di Griezmann in apertura, momentaneo pareggio di Vlasic nella ripresa e poi la rete decisiva di Mbappé a dieci dal termine. In campo Rabiot e Perisic dal primo minuto, entrambi poi sostituiti nella parte finale del match.

Romelu Lukaku trascina il Belgio alla vittoria in Islanda con una doppietta. La selezione belga vince 2-1 in trasferta grazie ai due gol dell'attaccante dell'Inter e sale al primo posto del gruppo B con 9 punti. Lukaku prima sblocca al 9' e poi raddoppia su rigore al 38', in mezzo la rete di Saevarsson. Nello stesso gruppo, la Danimarca sbanca Wembley contro l'Inghilterra e aggancia gli inglesi al secondo posto a quota 7. Altro giocatore dell'Inter protagonista: è Eriksen che firma la rete decisiva su calcio di rigore nel primo tempo, con gli inglesi in inferiorità numerica per l'espulsione di Maguire alla mezz'ora di gioco.

Un colpo di testa del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic e un gran gol del trequartista turco del Milan Calhanoglu sono la copertina del divertente 2-2 fra Turchia e Serbia, con i serbi che si fanno recuperare i due gol di vantaggio. Sconfitta casalinga rocambolesca per la Slovacchia di Hamsik che segna il gol del provvisorio 1-0 ma vede la sua squadra soccombere 2-3 dopo il doppio vantaggio contro Israele che trionfa grazie alla tripletta dell'ex Palermo Zahavi. Nello stesso girone la Scozia batte la Repubblica Ceca (1-0 gol di Fraser) e conferma il primato nel gruppo. Haaland a secco ma la Norvegia batte ugualmente l'Irlanda del Nord 1-0 grazie ad un autogol di Dallas. Vincono Finlandia (1-0 contro l'Irlanda), Galles ( corsaro 1-0 in Bulgaria e primo nel girone) e Austria che grazie a un gol di Schopf raccoglie tre punti in Romania. Pari a reti inviolate fra Russia e Ungheria.

Ancora un pareggio nel secondo scontro diretto al vertice tra Macedonia del Nord e Georgia, gli ospiti colpiscono per primi con Khvicha Kvaratskhelia al 74' ma poi, in pieno recupero, rigore per i macedoni trasformato al 93' da Ezjian Alioski. Pareggio che mantiene l'equilibrio nel Gruppo visto che l’Armenia ha mancato l'occasione per addirittura prendere il comando della classifica pareggiando 1-1 contro l’Estonia. Serata favorevole per la Slovenia che strapazza a domicilio la Moldavia per 4-0 (tripletta di Haris Vuckic) e sfrutta il pareggio ad Atene della Grecia col Kosovo (0-0) per il sorpasso in classifica. Pareggio senza reti anche per la Lituania in casa contro l’Albania, la Bielorussia ne approfitta battendo per 2-0 (gol di Yablonski e Yuzepchuk) il Kazakistan.