Spadafora controreplica a Ronaldo: "Confermo quanto ho già detto"

TORINO - Il contrasto a distanza tra Cristiano Ronaldo e il ministro dello Sport Spadafora si arricchisce di un ulteriore capitolo: dopo le parole in una diretta Instagram del campione bianconero, che ha ribadito di non aver violato alcun protocollo al momento di lasciare Torino per rispondere alla convocazione del Portogallo, il Ministro risponde: "Non ho intenzione di proseguire all'infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all'abbandono dell'hotel di alcuni giocatori della Juve, basandomi per giunta sui messaggi del club alla Asl di Torino. Non aggiungerò più nulla a riguardo, e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi".